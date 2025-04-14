أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025 بداية التعاملات في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025 بداية التعاملات في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-4-2025 بداية التعاملات في سوق الصاغة

نشرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات الخاصة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ومؤسسة جولد بيليون، ضمن آخر تحديث لـ أسعار الذهب الآن في مصر في بداية التعاملات اليوم الاثنين 14-4-2025، حيث سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4650 جنيهًا.

أسعار الذهب الان في بداية التعاملات

وجاءت أسعار الذهب الآن في بداية تعاملات اليوم الاثنين 14-4-2025، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 تحديثًا جديدًا لدى سوق الصاغة المصرية كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل أسعار الذهب اليوم عيار 24 في الصاغة المصرية، 5314 جنيهًا للشراء، مقابل 5280 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 في بورصة الذهب نحو 4650 جنيهًا للشراء، مقابل 4620 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 الآن في الصاغة إلى 4871 جنيهًا للشراء، و4840 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الآن 3986 جنيهًا للشراء، و3960 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة نحو 3100 جنيه للشراء، و3079 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر جنيه الذهب الآن في مصر 37 ألفًا و200 جنيه للشراء، و37 ألفًا و170 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

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