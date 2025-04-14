قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: جولة الرئيس السيسي في الخليج تحرك دبلوماسي مهم لدعم القضية الفلسطينية

قال محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، إن جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في دول الخليج الشقيقة، التي استهلها بزيارة العاصمة القطرية الدوحة ثم الكويت، تمثل تحركا سياسيا ودبلوماسيا في غاية الأهمية يأتي في توقيت بالغ الحساسية على المستويين العربي والإقليمي في ظل تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

توحيد المواقف العربية

وأكد زاهي، أن اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، يأتي في إطار توحيد المواقف العربية تجاه القضية الفلسطينية، التي تعد قضية أمن قومي عربي بامتياز، مشددا على أن مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وترفض جميع محاولات التهجير والتصفية التي تسعى حكومة الاحتلال إلى فرضها عبر الاعتداءات المتكررة على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح أن توقيت الزيارة يعكس إدراك القيادة المصرية لأهمية الحراك العربي المشترك في ظل تطورات خطيرة تشهدها المنطقة، لا سيما ما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد التوتر في الإقليم بما يحتم على الدول العربية الفاعلة العمل على تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية والإنسانية من أجل وقف العدوان، والتصدي لأي مشاريع تهدف لتغيير الواقع الجغرافي في فلسطين.

زيارة الرئيس السيسي لقطر تحمل بعدا اقتصاديا

وأشار إلى أن اللقاء بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر يحمل بعدا اقتصاديا مهما يتمثل في تعزيز مجالات التعاون بين القاهرة والدوحة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار القطري في مصر بما يخدم جهود التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة المصرية، ويساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة.

وتابع أن جولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية في الخليج تعكس بوضوح مكانة مصر الإقليمية والدور المحوري الذي تلعبه في إدارة الملفات الشائكة في المنطقة، ما يعزز ثقة الشعوب العربية في قدرة القيادة المصرية على حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن القضايا المصيرية للأمة.