باحث بالأمن القومي الفلسطيني: إسرائيل تعيد رسم خطة الجنرالات رغم فشلها بشمال غزة

قال اللواء أحمد عيسى المتخصص في الأمن القومي الفلسطيني، إن إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا بإخلاء مناطق في شمال غزة، مثل بيت حانون وجباليا، يأتي ضمن سياسته المستمرة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر 2023، مضيفًا أن الاحتلال يستخدم هذه الذريعة للتهجير القسري للسكان بحجة إطلاق صواريخ من هذه المناطق نحو مستوطنات غلاف غزة.

خطة الجنرالات في غزة

وأوضح اللواء عيسى، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، وتقدمه الإعلامية نهى درويش، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما يعرف بـ «خطة الجنرالات»، التي طرحها الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيورا أيلاند، والتي تهدف إلى تفريغ مناطق معينة في قطاع غزة عبر إجبار السكان على النزوح واعتبار من يبقى فيها منتمياً لحركة حماس أو مؤيداً لها، كما تشمل الخطة حرمان هذه المناطق من المساعدات الغذائية والإنسانية، في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية.

اقتحام رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن خطة الجنرالات جرى تطبيقها في شمال غزة لعدة أشهر لكنها فشلت، حيث تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة أجبرته على التراجع، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن فشلها، فإن الجيش أوقف تنفيذها لفترة، لكنه يعيد تطبيقها الآن، خاصة في محافظة رفح الفلسطينية، حيث يتم تنفيذ سياسات لا تختلف كثيرًا عن مضمون الخطة الأصلية.