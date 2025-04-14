قيادي بـ«مستقبل وطن»: زيارة الرئيس السيسي للكويت تحمل رسائل دعم قوية للقضية الفلسطينية

أكد المستشار عبد الناصر خليل، عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب «مستقبل وطن»، أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت تأتي في توقيت بالغ الأهمية، بالنظر إلى التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة، خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم وممارسات تهجير قسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القيادة السياسية المصرية تحرص على تنسيق المواقف مع الأشقاء العرب

وأوضح «خليل»، في بيان اليوم الاثنين، أن الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تنسيق المواقف مع الأشقاء العرب، ومواصلة دعم القضية الفلسطينية في وجه محاولات فرض حلول قسرية تهدد الهوية الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر كانت وتظل حائط الصد الأول في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، مشددًا على أن الموقف المصري الداعم للرفض العربي القاطع لسياسة التهجير القسري واضح وثابت ولا يقبل أي مساومة.

وأشار إلى أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تأتي أيضًا ضمن إطار تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين القاهرة والكويت، التي تتميز بخصوصية تاريخية ورؤية مشتركة إزاء قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الكويتي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية سواء في المجال الاقتصادي أو الاستثماري أو التنموي، وأن هذه الزيارة تدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

الأمة العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة الضغوط الخارجية

وقال عضو الأمانة المركزية لشؤون المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن إن توقيت الزيارة يحمل رسالة بالغة الأهمية مفادها أن الأمة العربية تقف صفًا واحدًا في مواجهة الضغوط الخارجية التي تمارس على بعض دول المنطقة لقبول سياسات الأمر الواقع، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين مصر والكويت يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن القومي العربي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت تعزز وحدة الصف العربي، وتبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي مفادها أن العرب موحدون خلف القضية الفلسطينية، ويرفضون جميع أشكال الانتهاكات والمخططات الرامية إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني.