والدة محتجز إسرائيلي: إذا تُرك ابني في الأنفاق فقد أصدر نتنياهو قرارا بإعدامه

انتقدت عيناف زانغاوكر، والدة المحتجز الإسرائيلي ماتان زانغاوكر، المحتجز حاليًا لدى حماس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة لسلوكه في مفاوضات صفقة الرهائن الجارية، وذلك خلال خطاب مصور يوم الاثنين، وفقا لـ«جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

انتقاد لنتنياهو

وصرحت زانغاوكر: «إذا تُرك ماتان ليموت وحيدًا في النفق، فليعلم كل الإسرائيليين أن رئيس الوزراء قرر عمدًا فرض حكم الإعدام على مواطن اختُطف من منزله بملابس النوم، انتقامًا شخصيًا من عائلته».

وأكدت أن رئيس الوزراء «على دراية تامة بحالة ماتان الصحية وظروف احتجازه، ماتان مقيد بسلاسل ثقيلة، عاجز حتى عن الوقوف في النفق المنخفض الذي يُحتجز فيه. إنه يمر بمحنة الهولوكوست».

وأوضحت زانغاوكر أن حماس احتجزت ماتان في الأشهر الأخيرة في نفس النفق الذي احتجز فيه المواطن والجندي الأمريكي إيدان ألكسندر، وأكدت أن «حالته تدهورت» أثناء احتجازه في الأسر منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

«بحسب المعلومات الطبية المتوفرة لدي، اختُطف ابني ماتان وهو يعاني من مرض خطير، مع احتمال كبير لإصابته بمرض تنكسي عضلي يصيب معظم أفراد عائلتنا. ونظرًا لظروف الأسر القاسية والضغط النفسي الذي يعاني منه، نعلم أن حالته قد تدهورت»، وقالت إن نتنياهو «يُدبّر مجددًا صفقة اختيار جزئية بدلًا من إنهاء الحرب وإعادة الجميع».

احتجاجًا على إعادة الرهائن

كما دافعت زانغاوكر عن ابنها في مظاهرة أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر في حديقة جرس الحرية بالقدس مساء الأحد، متحدثةً عن الظروف التي عاناها ابنها في الأسر.