أمريكي محتجز لدى حماس: ترامب وقع ضحية لأكاذيب نتنياهو

أمريكي محتجز لدى حماس: ترامب وقع ضحية لأكاذيب نتنياهو

أمريكي محتجز لدى حماس: ترامب وقع ضحية لأكاذيب نتنياهو

بثت حركة «حماس» فيديو مسجلا للجندي لديها الذي يحمل الجنسية الأمريكية عيدان ألكسندر، يهاجم فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها طلبا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عنه في أسرع وقت.

نتنياهو ديكتاتور إسرائيل الحالي

وقال ألكسندر في الفيديو المذاع عبر «تليفزيون فلسطين»: «نتنياهو يسيطر على إسرائيل مثل الديكتاتور، وحماس كانت مستعدة لإطلاق سراحي قبل 3 أسابيع، وأقول للرئيس ترامب لماذا وقعت ضحية لأكاذيب نتنياهو؟، فكل يوم نعتقد أن القصف يقترب من رؤوس المحتجزين».

استمرار الحرب

وبدأت الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023 ولم تتوقف إلا أياما قليلة بوساطة أمريكية مصرية قطرية، فيما عادت في ظل رغبة نتنياهو في تهجير كلي للفلسطينيين من غزة وهو ما ترفضه الدول العربية وأغلب دول الاتحاد الأوروبي فيما تؤيده أمريكا.

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