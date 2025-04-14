التعليم العالي: «القومي للبحوث» أكبر مركز بحثي متعدد التخصصات في الشرق الأوسط

شارك الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، اليوم، في جتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وحضور عدد من القيادات وأعضاء هيئة البحوث بالمركز.

ربط البحث العلمي بالصناعة

وفي كلمته أكد الدكتور حسام عثمان على أهمية دور المركز القومي للبحوث، كأكبر وأهم مركز بحثي متعدد التخصصات في مصر والشرق الأوسط، في نقل التكنولوجيا وربط البحث العلمي بالصناعة، وكذلك شدد على ضرورة الاهتمام بالأثر الابتكاري للمركز القومي للبحوث بما يتمشى مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مُجتمعي واقتصادي.

وقدم الدكتور محمد هاشم رئيس شركة المركز القومي البحوث للمنتجات الابتكارية، ورئيس المركز الأسبق، عرضا تقديميا عن الشركة وأهدافها وسياستها وإسهاماتها في مجال البحث العلمي، وتنفيذ بعض المنتجات الجاهزة للتطبيق الفوري.

المنتجات الابتكارية

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح معوض بدور شركة المركز للمنتجات الابتكارية في ربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تسويق المخرجات البحثية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق.

يذكر أن الشركة قامت بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة لإنتاج فاكسين لعلاج إنفلونزا الطيور، وكذلك التعاون مع إحدى شركات البلاستيك لإنتاج بلاط مطاطي عالي الجودة منخفض التكلفة معتمد على تدوير المخلفات الزراعية والبلاستيكية والمطاطية التي من شأنها المساعدة في تقليل الأثر البيئي لهذه المخلفات، ويمكن استخدامه في النوادي الرياضية والحضانات والمدارس، حيث أنه يتميز بخاصية منع الانزلاق.

كما قام الدكتور حسام عثمان بصحبة الدكتور ممدوح معوض، بزيارة وحدة الحاسب الآلي بالمركز والتعرف على ما تتميز به الوحدة من تجهيزات وإمكانيات تؤهلها لإنشاء وحدة ذكاء اصطناعي بالمركز لخدمة منظومة البحث العلمي.