القمر يصل منطقة الأوج اليوم.. ما تأثيره على الكرة الأرضية؟

كتبت: آية الله الجافي

يصل القمر اليوم الموافق 14 أبريل منطقة الأوج، أي يكون القمر في أبعد نقطة عن الأرض في مداره، حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 406.000 كيلو متر، وفقًا لحديث الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ما هو الأوج القمري؟

ووفقًا لمجلة التايم الأمريكية، الأوج القمري هي ظاهرة فلكية تحدث باستمرار أثناء دوران القمر الشهري في مداره حول الأرض، وتكون منطقة الأوج متغيرة من شهر لآخر، وعندما يصل القمر في أبعد نقطة عن الأرض يُعلن خبراء الفلك وصول القمر في الأوج.

ويُعتبر متوسط بعد القمر في الأوج حوالي 406 ألف كيلومتر تقريبا بينما متوسط بعده الطبيعي عن الأرض 384 ألف كيلومتر تقريبا، ويدور القمر بطبيعته يدور حول الأرض في فلك بيضاوي الشكل ويعتبر الاقتراب والابتعاد عن الأرض ظاهرة مستمرة تحدث كل أسبوعين بمسافات مختلفة.

تأثير الأوج القمري على الكرة الأرضية

وعندما يصل القمر إلى منطقة الأوج تقل قوة جاذبيته مما ينعكس على المد والجزر بتأثيرات متغيرة، إذ يتسبب ذلك في مد منخفض أو في فروق أصغر بين مستويات المد والجزر، وعلى العكس من ذلك عندما يكون القمر في الحضيض، أي أقرب ما يكون للأرض فإن تأثير جاذبيته يزداد، مما يؤدي إلى زيادة تأثير المد والجزر وزيادة فروق المستويات بينها.

وبالنسبة لكيفية مشاهدة ظاهرة الأوج القمري، أشارت مجلة التايم، أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية هي البعيدة عن التلوث الضوئي مثل البحار والحقول والصحاري والجبال .