المد والجزر على الأرض يتسبب في ظاهرة فلكية غريبة.. توهج كوكب عملاق غامض

هل يمكن لقوى المد والجزر على الأرض أن تتسبب في توهج سطح كوكب خارج المجموعة الشمسية؟.. الأمر لا يصدق ويبدو خياليًا؛ لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة The Astronomical Journal كشفت أسرارًا جديدة، حيث توصل فريق من الباحثين الدوليين باستخدام البيانات التي تم جمعها من الأدوات الأرضية، إلى وجود كوكب صغير، يقيم داخل نظام الكواكب الخارجية، يصدر توهجات معتمدًا على قوى المد والجذر المثالية، وفق موقع «sciencealert» العالمي.

المد والجذر يتسبب في توهج كوكب خارجي

خلال مهمة القمر الصناعي «TESS»، لمسح الكواكب خارج المجموعة الشمسية، توصل العلماء لأمر فريد من نوعه، وهو أن قوى المد والجزر على الأرض تتسبب في إشعاع سطح كوكب خارجي مغمور داخل النجم «HD 104067»، وتؤدي إلى وصول درجة الحرارة على سطحه إلى 2300 درجة مئوية، ويشير إليها الباحثون باسم «عاصفة المد والجزر».

و«HD 104067 » هو نظام نجمي به كواكب، يقع في كوكبة الغراب الجنوبية، خافت جدًا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، والمسافة إلى هذا النجم هي 66.4 سنة ضوئية.

كوكب عملاق يتوهج بظاهرة أرضية

الدكتور ستيفن كين، هو أستاذ فيزياء الكواكب الفلكية بجامعة كاليفورنيا في ريفرسايد والمؤلف الرئيسي للدراسة، يقول لموقع Universe Today:«النجم HD 104067 كان نجمًا معروفًا بإيواء كوكب عملاق في مدار مدته 55 يومًا، ويستمد توهجه من ظاهرة المد والجذر، وتوصلنا إليه عندما اكتشف القمر TESS كوكبًا عابرًا بحجم الأرض في مدار مدته 2.2 يومًا (TOI-6713.01)، وهنا قررت فحص النظام بشكل أكبر، قمنا بجمع البيانات؛ ووجدنا أن هناك كوكبًا آخر له كتلة أورانوس، في مدار 13 يومًا، ثم أصبح النظام أكثر إثارة للاهتمام كلما تعمقنا في دراسته».