رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر تحرص على إنقاذ شعبنا من «المقتلة الكبرى» بغزة

كتب: عمرو هلال

أكد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية على كل المستويات لإنهاء العدوان المتواصل على قطاع غزة، جهود مقدرة ومشكورة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يُدرك حجم الحراك السياسي والدبلوماسي الذي تقوم به الدولة المصرية على كل المستويات، بداية من دور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخارجية، وعلى المستوى الشعبي والأجهزة السيادية.

3 نقاط مهمة تركز عليها مصر بشأن العدوان

أشار «أبو سمرة»، خلال مداخلة عبر «زووم»، مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الأجهزة السيادية المصرية تقوم بدور مهم بشأن ملف المفاوضات بين كل الأطراف، ومحاولة وقف الحرب في قطاع غزة، والتوصل لهدنة مؤقته تقود لوقف دائم للحرب، مؤكدا أن الدور المصري بشأن القضية الفلسطينية يركز على 3 نقاط مهمة، أولها وقف إطلاق النار والعدوان على القطاع، ثانيا يتم العمل على وقف ومنع التهجير للشعب الفلسطيني بشكل الأشكال سواء قسري أو طوعي، والنقطة الثالثة التي تركز عليها الدولة المصرية هو الدعوة لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

توافق مصري قطري لمنع استمرار العدوان على غزة

أوضح أن جولة الرئيس السيسي الخليجية تدور في هذا الصدد الخاص بدعم القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الجولة الخليجية للرئيس السيسي في هذا التوقيت هي محاولة التوصل لتوافق مصري قطري حول ضرورة وأهمية التوصل لوقف إطلاق النار، وحتى لا يكون هناك فرصة لأي جهة يكون لها دور في استمرار العدوان، منوهًا بأن الكل يُقدر أن المفاوضات مع الاحتلال تديرها مصر وقطر.

وتابع: «وقف إطلاق النار الذي تم في منتصف يناير الماضي كان جهد مصري وقطري مشترك، الجهود الرئيسية كانت من جانب مصر، تحتضن لهموم ومعاناة الشعب الفلسطيني وتحرص على نفاذ المساعدات، وتحرص على إنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه المقتلة الكبرى».