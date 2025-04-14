تكريم عصام عمر وطه دسوقي في ختام مهرجان الفضائيات المسرحية المتعددة الخميس

كتب: بسمة شطا

يسدل الستار على فعاليات الدورة الأولي من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، دورة الدكتور أشرف زكي، الخميس المقبل، بحفل ختام يشهد تكريم العروض الفائزة، إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وأعلنت رئيس المهرجان، الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ومدير المهرجان، الدكتور محمود فؤاد صدقي، تكريم النجوم عصام عمر وطه الدسوقي في حفل الختام.

كريم الفنانة سماء إبراهيم في ختام المهرجان

كشفت إدارة المهرجان عن تكريم الفنانة سماء إبراهيم في ختام المهرجان الذي أقيم له حفل افتتاح في 6 أبريل الماضي، إذ يقام حفل الختام علي خشبة مسرح سيد درويش في الهرم، الساعة السابعة مساء.

ووجه الدكتور محمود فؤاد صدقي، مدير المهرجان الشكر إلى الدكتورة غادة جبارة، رئيسة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة، ورئيسة أكاديمية الفنون، على الجهد المبذول منها لخروج الدورة الأولي من المهرجان بهذا الشكل المشرف والمنظم والمشرف، ليكون المهرجان واحد من اهم المهرجانات المسرحية علي الساحة الفنية بشكل عام والمسرحية بشكل خاص.

الدورة الأولى من المهرجان تحمل اسم الفنان أشرف زكي

وعبر الدكتور محمود فؤاد صدقي، عن سعادته بان تكون الدورة الأولى من المهرجان تحمل اسم الفنان الدكتور أشرف زكي، مشيرًا أنّ وجوده في حفل الافتتاح وتكريمه من قبل المهرجان ورئيسة أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، أضاف بهجة وقيمة كبيرة للدورة الأولي والحفل الافتتاح.