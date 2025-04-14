أستاذ علم المصريات: زيارة ماكرون لمصر حملت رسائل قوية للعالم

أستاذ علم المصريات: زيارة ماكرون لمصر حملت رسائل قوية للعالم

أستاذ علم المصريات: زيارة ماكرون لمصر حملت رسائل قوية للعالم

قالت الدكتورة جيهان زكي، أستاذ علم المصريات، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر كانت زيارة دبلوماسية ناجحة بكل المقاييس، مشددة على أنها رأس حربة في وقت أزمة صعب ودقيق تمر به مصر والمنطقة العربية.

صدى عالمي مؤثر

وأضافت «زكي»، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن استقبال رئيس الجمهورية الفرنسية في هذا التوقيت وإجراء قمة ثلاثية كان له وقع دبلوماسي وصدى عالمي مؤثر، موضحة أن هذا الأمر والزخم السياسي انعكس بوضوح في تصريحات ماكرون بعد الزيارة.

إعجاب شديد بخان الخليلي

وأوضحت أن ماكرون طوال فترة وجوده في مصر كان يشارك بنفسه منشوراته على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر غير معتاد، ما يعكس مدى سعادته واهتمامه بهذه الزيارة، خاصة بعد جولته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة خان الخليلي، مؤكدة أن ماكرون وصف هذه الزيارة بأنها «لقطة تاريخية» معبّراً عن إعجابه الشديد بها.

وأشارت إلى أن الجانب الثقافي كان حاضراً بقوة في الزيارة، موضحة أن الرئيس الفرنسي قام بزيارتين ذات دلالة مهمة، أولهما إلى المتحف المصري الكبير، ليصبح أول رئيس دولة أوروبية يزور المتحف قبل افتتاحه الرسمي، وهي زيارة تحمل طابعاً رمزياً ومعنويًا كبيرًا سواء للغرب أو لمصر، وتبرز الاهتمام الفرنسي الدائم بالحضارة والآثار المصرية القديمة.

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