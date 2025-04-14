حسين فهمي: ماكرون شعر بكرم المصريين وصدق الترحاب به

حسين فهمي: ماكرون شعر بكرم المصريين وصدق الترحاب به

حسين فهمي: ماكرون شعر بكرم المصريين وصدق الترحاب به

قال الفنان حسين فهمي، إن لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان لقاء متميزا للغاية، مشيرا إلى أن ماكرون يتمتع بشخصية لطيفة ومتحدث لبق، ودائما يملك كلمة طيبة لكل من يقابله، بالإضافة إلى تواضعه الشديد وبساطة أسلوبه، مؤكدا أن كل الأحاديث التي دارت بينهما اتسمت بالصراحة والصدق.

زيارة ماكرون لمصر

وأوضح «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه في زيارة الرئيس الفرنسي للقاهرة عبّر عن سعادته الكبيرة بلقاء السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا احترامه للسيد الرئيس ووصفه بالواضح والصريح.

لقاء حسين فهمي وماكرون

وتابع: «في لقائي مع ماكرون قلت له إذا كنت حضرتك رئيس، فأنا كمان رئيس، رئيس مهرجان، هذه العبارة ساعدت على كسر حدة اللقاء، ثم دعوته بعدها للمشاركة في المهرجان، قالي خلاص ممكن أجي المهرجان الجاي»، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي استمتع كثيرا بلقائه مع المواطنين خاصة خلال زيارته للأماكن الشعبية، موضحًا أنه شعر بصدق الترحاب والاستقبال.

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