جلسة تصوير عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال (صور)

كتب: بسمة شطا

خضعت الفنانة ليلى أحمد زاهر لجلسة تصوير خاصة مع المنتج هشام جمال قبل عقد قرانهما الذي يُقام الآن في أحد الأماكن الأثرية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

كيف كانت إطلالة العروسين؟

ظهرت ليلى زاهر بـ إطلالة بفستان أنيق باللون الأبيض، واختارت أن تكون الإطلالة بسيطة، وظهر هشام جمال أيضا ببدلة باللون البيج.

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، شهد على عقد القران، وحضر عدد من الأصدقاء الحفل، والذين كان من بينهم محمد جمعة الذي هنأهم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.