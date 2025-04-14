جلسة تصوير عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال (صور)

جلسة تصوير عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال (صور)

جلسة تصوير عقد قران ليلى زاهر وهشام جمال (صور)

كتب: بسمة شطا

خضعت الفنانة ليلى أحمد زاهر لجلسة تصوير خاصة مع المنتج هشام جمال قبل عقد قرانهما الذي يُقام الآن في أحد الأماكن الأثرية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

كيف كانت إطلالة العروسين؟

ظهرت ليلى زاهر بـ إطلالة بفستان أنيق باللون الأبيض، واختارت أن تكون الإطلالة بسيطة، وظهر هشام جمال أيضا ببدلة باللون البيج.

ليلي زاهر وهشام جمال

يذكر أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، شهد على عقد القران، وحضر عدد من الأصدقاء الحفل، والذين كان من بينهم محمد جمعة الذي هنأهم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

ليلي زاهر ليلي زاهر ليلي زاهر

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا