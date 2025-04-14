أحمد موسى يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت: استقبال يليق بحجم العلاقة

وجَّه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى الشعب الكويتي، على حسن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين في المطار الأميري، مؤكدًا أن استقبال أمير الكويت اليوم للرئيس السيسي يدل على قوة العلاقة بين البلدين.

حفاوة الاستقبال

وأضاف «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «شكرًا مرة ثانية لدولة الكويت على حفاوة الاستقبال، هنا من القاهرة، شكرًا لكل كويتي على حفاوة الاستقبال، كل المودة والمحبة للأشقاء في الكويت، دي رسالة حب وتقدير لزيارة الرئيس السيسي».

العلاقات المصرية الكويتية

وأوضح أن العلاقات المصرية الكويتية تمتد إلى أكثر من قرن من الزمان، والبلدان في حالة ترابط دائم، ولم تحدث أي مشكلة بين مصر والكويت طوال تلك السنوات، مشيرًا إلى أن مصر تشارك بقوة في تنمية الكويت، معقبًا: «زي ما في كويتيين هنا في مصر، في مصريين في الكويت هناك، وسوهاج فيها آلاف المواطنين في الكويت».

وأردف: «الكويت استقبلت الرئيس السيسي بطائرات حربية في الجو، واصطف على جانبي الطريق أطفال يحملون أعلام مصر والكويت، وفور وصول الرئيس إلى ساحة قصر بيان، أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبًا، كما اصطفّت فرق من الفنون الشعبية الكويتية ترحيبًا بالرئيس السيسي كضيف على دولة الكويت».

ونوّه موسى بأن هناك استثمارات كبيرة بين البلدين، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات المصرية الكويتية على مدار السنوات، ومشيرًا إلى أن الكويت كانت من أوائل الدول الداعمة لمصر اقتصاديًا عقب بيان 3 يوليو 2013، قائلًا: «الكويت وقفت معانا بأموالهم وقتها، دول وقفوا معانا علشان نعدي الأزمة».