لميس الحديدي: المواطن تحمّل الكثير والأهم الآن جذب الاستثمارات

كتب: عمرو هلال



أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، التي أدلى بها أمس، لاقت اهتمامًا واسعًا من قبل المستثمرين والإعلام الاقتصادي، مشيدة برؤيته الواضحة وخططه الطموحة لتغيير مناخ الاستثمار في مصر، موضحة أن ما يميز الوزير هو اهتمامه الشديد بعنصر الزمن والسرعة في الإنجاز.

وزير الاستثمار لديه ساعة زمنية دقيقة

وقالت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، على شاشة «أون»: «يبدو أن لدى وزير الاستثمار ساعة زمنية دقيقة بتوقيتات محددة، وهذه من الأمور المهمة التي يفتقدها كثير من المسؤولين الذين يتحدثون دائمًا عن التحديات».

وأشارت إلى أنه بالرغم من التفاؤل الذي ساد الشارع الاقتصادي والمستثمرين بتصريحات الوزير، إلا أن هذا التفاؤل لا ينعكس بالضرورة على المواطنين البسطاء مقارنة بالمستثمر والمصدر، قائلة: «الناس سمعت الكلام ده كتير، ودَفعت تمنه أكتر.. التخفيضات المتتالية في سعر العملة، والحديث عن سعر صرف مرن، كلها أخبار جيدة بالنسبة للمستثمر والمصدر، لكنها مقلقة للمواطن العادي».

جذب المزيد من الاستثمارات

وشددت على أن النجاح الحقيقي يكمن في قدرة الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة فرص التشغيل، ورفع دخول المواطنين، مضيفة: «الأهم هنا هو النجاح في جذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة التشغيل، وزيادة دخل المواطن كي لا ندفع الأثمان دون عائد».