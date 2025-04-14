نشأت الديهي: العلاقات المصرية الكويتية في أفضل وأبهى صورة

كتب: عمرو هلال

قال الإعلامي نشأت الديهي إن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت ولقاء أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يغلب عليها طابع المصالح والأمن القومي المشترك، مشيرًا إلى أن السيد الرئيس حظي باستقبال حافل خلال الزيارة.

العلاقات بين مصر والكويت

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية TeN، أن العلاقات بين مصر والكويت في أفضل وأبهى صورة، في وقت يشهد فيه العالم حربًا تجارية بسبب التعريفات الجمركية، إلى جانب محاولات تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين.

وتابع: «شاهدنا الأعلام المصرية والكويتية ترفرف، وشاهدنا تقدير الشعب الكويتي لمصر، وكان هناك احتفاء كبير بالزيارة، خاصة أن الدماء المصرية والكويتية امتزجت في معركة الكرامة وسطرت الدولتان العديد من البطولات دعمًا للتضامن العربي المشترك».

الكويت كانت دائمًا صادقة في دعمها لمصر

وشدد الديهي على أن الكويت كانت دائمًا صادقة في دعمها لمصر، كما أن القاهرة لم تتوقف يومًا عن مساندة الكويت، وكانت مصر أول دولة تعترف باستقلالها، وأول دولة سارعت في الدفاع عنها عقب اندلاع الحرب العراقية، وكان الجنود المصريون أول من وصل إلى ساحات القتال، وامتزجت دماء الكويتيين بالمصريين في معارك الدفاع عن الكرامة.