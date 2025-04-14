خبير اقتصادي: الاستثمارات القطرية المباشرة تؤكد ثقة الدوحة في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا للملف الاقتصادي خلال جولاته الخليجية، لا سيما مع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تربطها بمصر علاقات استراتيجية قوية، موضحًا أن الإعلان عن هذه الاستثمارات القطرية المباشرة يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار «بدرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، إلى أن الاستثمارات المباشرة تعني ضخ أموال في مشروعات قائمة أو الدخول في شراكات استراتيجية مع مصانع وشركات أو في مشروعات بنية تحتية، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الاستثمارات غير المباشرة على العكس تتركز على شراء الأسهم والسندات وأذون الخزانة، وهي استثمارات لا تحقق نفس الأثر التنموي الذي تتيحه الاستثمارات المباشرة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة

وأوضح أن مصر طرحت أمام الجانب القطري فرصًا متنوعة للاستثمار تشمل مجالات الطاقة، الهيدروجين الأخضر، المواني، النقل، الكهرباء، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، مشيرًا إلى أن توقيت هذه الاستثمارات يأتي بالتزامن مع نشاط اقتصادي واسع تشهده مصر، بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع دول كبرى، من بينها فرنسا وإندونيسيا، إضافة إلى استقبال وفد سعودي ضخم يضم أكثر من 100 رجل أعمال لمناقشة ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وشدد على أن هذه الخطوات تؤكد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استقرار البيئة السياسية والتشريعية.