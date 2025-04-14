ضياء رشوان: مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ستشهد تحولا إيجابيا بسبب الجهود المصرية القطرية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ الوساطة المصرية القطرية منحازة إلى القانون الدولي والحقوق المشروعة وقرارات الشرعية الدولية، مواصلا: «الجانب الإسرائيلي حرص في هذه المرة على تسليم مقترحاته، وفي ظني أن هذا الأمر يرتبط بمشكلة توقيت بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي تتعلق بنية الرئيس دونالد ترامب لزيارة المنطقة في الشهر المقبل».

زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف «رشوان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «وعلى ما بدا في زيارة نتنياهو خلال الفترة الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هناك مشكلة ليست مسبوقة، ولم تكن موجودة في الاستقبال الأول بواشنطن».

وتابع: «على ما يبدو لي أن ترامب يريد أن يأتي إلى المنطقة وقد توقفت الحرب، ونتنياهو يرفع المطالب إلى الحد الأقصى الذي قد لا يكون ممكنا معه تحقيق المطالب، لكنها وسيلة للتفاوض، وبالتالي، فإنني أعتقد أن الشروط الإسرائيلية الجديدة تعبير عن أزمة أكثر منها عن تفوق، والوسطاء يدركون مثل هذه الأبعاد، وأننا الآن في مراحل حقيقية، وترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة وأن الجانب الإسرائيلي سيرفع من مطالبه إلى الحد الذي قد يبدو أنه غير معقول أو غير منطقي، ولكن أنه مع الجهود المصرية القطرية الحثيثة فإن الأمور ستأخذ مجرى أكثر إيجابية».