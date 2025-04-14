غادة طلعت: والدي صعيدي وكان السبب في تأجيل حلم التمثيل

غادة طلعت: والدي صعيدي وكان السبب في تأجيل حلم التمثيل

غادة طلعت: والدي صعيدي وكان السبب في تأجيل حلم التمثيل

أكدت الفنانة غادة طلعت أن والدها لعب دورًا محوريًا في تأجيل دخولها عالم التمثيل، موضحة أن والدها، وهو من أصول صعيدية، كان أحد الأسباب الرئيسية دون قصد في تأخر هذه الخطوة، بسبب حرصه الدائم على حمايتها من مخاطر هذه المهنة.

والدي تمنى لي صورة معينة

وقالت «طلعت»، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «مع خيري»، عبر شاشة «المحور»: «والدي كان يتمنى لي صورة معينة في الحياة، وكان يخشى عليّ من أجواء التمثيل، لذلك حاولت كثيرًا كبح شغفي وتجاهل موهبتي، فقط حتى أكون الصورة التي تمناها لي».

كان كل من حولي يراني مشروع فنانة

وأضافت الفنانة غادة طلعت: «منذ طفولتي، كان كل من حولي يراني مشروع فنانة، فقد كنت أحب الغناء والرقص، وأهوى تقليد الآخرين، وأمضي وقتي أمام المرآة أكثر من أي شخص آخر في العائلة، وكنت أتميز بهذه الطباع عن إخوتي، لكنني كنت دائمًا أحاول أن أبتعد عن هذا الحلم حفاظًا على الصورة النقية التي أرادها والدي لي».

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