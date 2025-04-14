موعد صرف معاشات شهر مايو.. 11 مليون مستفيد وزيادة مرتقبة في يوليو

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر مايو، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1 مايو، ويستفيد من هذه المعاشات نحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، أما زيادة المعاشات بنسبة 15%، فمن المقرر صرفها في يوليو المقبل، وذلك وفقًا للضوابط التي تقرها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات شهر مايو

وتتيح الدولة عدة وسائل لتسهيل صرف معاشات شهر مايو على المواطنين، من بينها مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي للبنوك ومنافذ فوري والمحافظ الإلكترونية، وذلك بهدف استيعاب جميع أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات، أما فيما يتعلق بصرف معاش تكافل وكرامة، فمن المقرر صرفه في منتصف الشهر الميلادي، أي اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

زيادة مرتقبة في يوليو

يذكر أن الحكومة وبتوجيهات من القيادة السياسية، بكرت خلال العامين الماضيين بصرف المعاشات والزيادات المرتبطة بها قبل موعدها القانوني بـ4 أشهر، فيما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المعاشات هذا العام ستُصرف في موعدها القانوني مع بداية العام المالي الجديد في يوليو.