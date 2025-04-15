بعد 5 سنوات.. جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker

بعد 5 سنوات.. جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker

بعد 5 سنوات.. جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker

عاد النجم الأمريكي جوني ديب أخيرا إلى هوليوود بعد حوالي 5 سنوات قضاها بعيدا بسبب المعارك القانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، وكشفت شركة الإنتاج «ليونزجيت» عن الصور الأولى من فيلم Day Drinker الذي يشارك «ديب» في بطولته أمام بينيلوبي كروز، وبدأ تصويره في إسبانيا، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جوني ديب
تفاصيل فيلم Day Drinker

وتدور أحداث الفيلم حول نادلة تعمل يخت خاص (مادلين كلاين) تصادف ضيفًا غامضًا على متنه (جوني ديب)، وسرعان ما يجدان نفسيهما متورطين مع شخصية إجرامية ( بينيلوبيكروز)، ويرتبطان بطرق لم يتوقعها أحد.

Day Drinker يجمع جوني ديب وبينيلوبي كروز للمرة الرابعة

ويجمع مخرج فيلم Day Drinker، مارك ويب، كلا من جوني ديب وبينيلوبي كروز للمرة الرابعة بعد تعاونتهما الناجحة في أفلام «Blow» و«Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» بالإضافة إلى «Murder on the Orient Express»، كما يضم الفيلم أيضا كلا من مادلين كلاين، مانو ريوس، وآرون بايبر، وخوان دييجو بوتو، وأنيكا بويل.

ومن جانبه، قال المخرج مارك ويب، «أنا متحمس للعمل مع جوني، ومادلين، وبينيلوبي، وطاقم التمثيل الرائع، نحن في موقع جميل مع طاقم عمل رائع وقصة مثيرة وشرسة. سيكون هذا ممتعًا»

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