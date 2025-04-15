كلمات أغنية مش مجرد حب لـ رامي جمال.. حققت 100 ألف مشاهدة خلال 12 ساعة

حالة من النجاح حصدتها أغنية مش مجرد حب لـ رامي جمال بعد ساعات قليلة من طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، إذ قاربت مشاهدتها من حاجز الـ 100 ألف مشاهدة بعد حوالي 12 ساعة، والأغنية من كلمات رمضان محمد، ألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب.

ويأتي طرح أغنية مش مجرد حب لـ رامي جمال، بعد أيام من طرح أغنية يا قلبي مين، والتي جاءت في المركز الـ 16 على قائمة تريندات موقع «يوتيوب» محققة مشاهدات تجاوزت الـ 310 ألف مشاهدة خلال 4 أيام، وجاء ذلك بعد قراره بتأجيل ألبومه الغنائي الجديد إلى عيد الأضحى، وفقا لما أوضحه في تدوينة سابقة على حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «بما أننا قررنا أن الألبوم في العيد الكبير إن شاء الله ووحشتونا فقررنا ننزلكم أغنيتين واحدة يوم الخميس وواحدة الاثنين وبعدها إن شاء الله نتقابل في الألبوم».

الجمهور عن أغنية مش مجرد حب لـ رامي جمال: «كتلة من الإحساس»

ولاقت أغنية مش مجرد حب إعجاب عدد كبير من الجمهور حيث توالت تعليقاتهم عبر القناة الرسمية لـ رامي جمال على «يوتيوب»، جاء من بينها: «الصوت تحفة والأغنية جات في وقتها بجد شكرا ليك»، «والله الأغنية فيها إحساس عميق من قلب للقلب، وكلامها يلامس الروح. ورامي جمال بصوته خلى كل كلمة تدخل القلب على طول»، «ايه الاحساس ده وإيه العظمة دي.. رامي جمال كتلة من الإحساس».

كلمات أغنية مش مجرد حب لـ رامي جمال

جربت تدمن حاجة وتبطلها.

قولي يمكن زيك أعرف أعملها.

أنت النهاردة خلاص هتمشي.

طب حياتي إزاي أكملها.

أنت عارف أنت إيه بالنسبة ليا.

مش مجرد حب عدى في يوم عليا.

ده أنت روح كل حاجة عايشة فيا.

معقولة تحييها وفي لحظة تقتلها.

مكنتش أقصد أي كلمة أنا قلتها.

ولمت نفسي كتير عشانك بعدها.

مش دي النهاية مش هينفع.

قولي بس إزاي اخترتها.