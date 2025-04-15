الاتحاد الأوروبي يسلم مصر لنشات بحث وإنقاذ من طراز (SAR-1700)

في إطار برنامج التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية المصرية، استلمت القوات البحرية المصرية 3 لنشات بحث وإنقاذ طراز (SAR-1700)، ورفع العلم المصري على اللنشات إيذانًا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وخلال مراسم التسليم، ألقى اللواء بحري أركان حرب محمود فوزي رئيس أركان القوات البحرية، كلمة أشار خلالها إلى أن استلام هذه اللنشات يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، مشدداً على حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية.

وتعد لنشات البحث والإنقاذ من طراز (SAR-1700) من أحدث الوحدات المتطورة في البحث والإنقاذ، وتعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.

حضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات البحرية المصرية، وماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسفيرة أنجيلينا إيكهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لجمهورية مصر العربية، وكارلوس أوليفر، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لجمهورية مصر العربية، وعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.