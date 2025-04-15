«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن نظام البكالوريا الجديد

ما عدد سنوات الدراسة في نظام البكالوريا المصرية؟

الصفان الثاني والثالث الثانوي شهادة بنظام البكالوريا.

ما هي مواد الصفين الثاني والثالث بنظام البكالوريا الجديد؟

7 مواد للصفين الثاني والثالث الثانوي بالبكالوريا، أما في الثانوية العامة يدرس الطلاب 11 مادة إجمالي مواد الصفين الثاني والثالث، وفي الصف الثالث الثانوي فقط 5 مواد.

كم عدد المحاولات للطلاب في الصفين الأول والثاني بالبكالوريا؟

4 محاولات في الصف الثاني الثانوي، و2 في الصف الثالث الثانوي، أما في نظام الثانوية العامة المطبق حاليا فرصة واحدة بالدور الأول ثم امتحان دور ثان بنصف الدرجة.

ما هو نظام التحسين بنظام البكالوريا؟

في نظام البكالوريا يحق للطالب تحسين درجاته واختيار الأعلي، أما في نظام الثانوية فلا يوجد تحسين.

هل يمكن للطالب تغيير المسار بنظام البكالوريا؟

يجوز تغيير المسار بدراسة مواد إضافية، أما الثانوية فهي مسار إجباري لا يمكن تغييره.

كيف يتم حساب المجموع الكلي بنظام البكالوريا والثانوية العامة؟

تتم محاسبة الطالب على درجاته الأعلى في الصفين، وتعتمد على السنة النهائية في حساب مجموع دخول الجامعة.

ما هو المجموع الكلي في نظام البكالوريا والثانوية العامة؟

في نظام البكالوريا يكون مجموع الطالب 700 درجة بواقع 100 لكل مادة، أما في الثانوية العامة يكون مجموع الطالب 320.

هل توجد مواد جديدة مضافة للمجموع بنظام البكالوريا؟

التربية الدينية مادة أساسية تضاف للمجموع بنظام البكالوريا، أما الثانوية العامة فالتربية الدينية غير مضافة للمجموع.

ما الفرق بين نظام التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟

التشعيب 4 مسارات «طب وعلوم حياة - أعمال - هندسة وعلوم حاسب- آداب وفنون»، والتشعيب 3 شعب علمي «علوم ورياضة» أدبي.

ما مصير اللغة الأجنبية في البكالوريا والثانوية العامة؟

اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع في الثانوية العامة، وفي البكالوريا تكون مادة تخصص في مسار الآداب والفنون يختار الطالب بينها وبين علم النفس.