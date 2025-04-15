«نجيب محفوظ..في القلب» بالمركز القومي للترجمة غدًا.. خصم 25%



أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، إقامة سيمنار «نجيب محفوظ السينارست» والذي يقدمة المخرج هيثم فاروق عبد اللطيف، حيث يتناول السيمينار أبعادًا متعددة من عبقرية محفوظ، خاصة في مجال الكتابة السينمائية، وكيف أسهمت أعماله في إثراء الشاشة الكبيرة، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 16 أبريل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بقاعة طه حسين بالمركز القومي للترجمة بساحة الأوبرا، في ضوء احتفال وزارة الثقافة بالأديب نجيب محفوظ، تحت عنوان «نجيب محفوظ.. في القلب».

خصومات 25% على الإصدارات الخاصة ب نجيب محفوظ



جدير بالذكر أن المركز القومي للترجمة يقدم خصم 25% على جميع الإصدارات الخاصة بنجيب محفوظ والرواية طوال اليوم حيث تحتوي القائمة على أكثر من 150 عنوانا، ومن بين تلك العناوين: كتاب «كان ياما كان في القدس»، و«كنز البسطاء»، و«صانع الأجراس»، و«حديقة موحشة»، و«فتاة في باريس»، و«حكايات الجدة»، و«أمير الظلام»، و«ليلة السبت وقصص أخرى»، و«بعيدا عن روما»، و«رواد على سطح القمر»، و«الحرس الأبيض«، و«نسوة منتقبات»، و«قاطفة اللوز»، و«الآهات»، و«عودة مارتن جير»، وغيرهما العديد من الإصدارات.

وتحتفل وزارة الثقافة بتنفيذ سلسلة من الأنشطة الثقافية للاحتفاء بالأديب الكبير نجيب محفوظ بكافة مواقعها بالإضافة لعدد من المواقع التابعة للوزارات والمؤسسات الأخرى؛ تقديرًا لدوره البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية، تحت عنوان «محفوظ .. في القلب»، في إطار المبادرة التي أطلقتها الوزارة لعزة الهوية المصرية.