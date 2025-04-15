وزير المالية: زيادة الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة بنسبة 23%

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات العامة في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما يُتوقع أن تسجل المصروفات العامة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.

عرض البيان الختامي على البرلمان

وأضاف وزير المالية، خلال عرض البيان المالي لموازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» للعام 2025/2026 أمام مجلس النواب، أن الدولة تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 2.6 تريليون جنيه دون فرض أعباء جديدة، وذلك من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية، وتقديم تسهيلات جديدة للمنظومتين الجمركية والعقارية.

وأشار إلى أن الوزارة تركز على التبسيط، والتسهيل، والميكنة، وبناء شراكة حقيقية من أجل توسيع القاعدة الضريبية، وجذب ممولين جدد.

الإيرادات الضريبية

أشار الوزير أمام مجلس النواب، إلى أننا نعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى لتصل إلى 13% العام المقبل وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات.

أكد كجوك، أننا نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولي 807 مليارات جنيه بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3٪ بنهاية يونيه 2026، لافتًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء» لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.