وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

توفير مخصصات تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب

قال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025-2026 الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، أمام مجلس النواب اليوم، إن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

أضاف أنه جرى تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة، لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.