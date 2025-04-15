وزير المالية: زيادة رواتب العاملين بالدولة تبدأ يوليو المقبل.. و10% علاوة دورية

وزير المالية: زيادة رواتب العاملين بالدولة تبدأ يوليو المقبل.. و10% علاوة دورية

وزير المالية: زيادة رواتب العاملين بالدولة تبدأ يوليو المقبل.. و10% علاوة دورية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية

وقال كجوك، خلال عرض البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025/ 2026، الذي يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك 10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.

تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور

وأضاف أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1%، لافتًا إلى توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة لضمان تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

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