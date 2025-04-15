«الصناعات الهندسية» تناقش مستقبل صناعة تصنيع الاسطمبات في مصر

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا حول مستقبل قطاع صناعة الاسطمبات في مصر، واستضافة الخبير الإنجليزي توماس كوبينيتز المدير التنفيذي لشركة ألمانية متخصصة في تصنيع ماكينات تصنيع الاسطمبات بمشاركة ناجي يوسف رئيس قطاع الاسطمبات بالغرفة الهندسية والمهندس مرسي عبد الرسول اعضاء مجلس ادارة قطاع الاسطمبات.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ الهدف من الاجتماع اليوم هو إيجاد حلقة وصل للربط بين مصنعي الاسطمبات والشركات الاجنبية المتميزة في تصنيع ماكينات صناعة الاسطمبات اللازمة للمصانع المصرية.

تعميق صناعة الاسطمبات في مصر

وأشار إلى أنّ الغرفة تعمل على تعميق صناعة الاسطمبات في مصر، وهي صناعة واعدة ومهمة لمصر ولذلك نحن عقدنا اجتماعات سابقة مع العديد من الجهات منها استقدام خبراء يابانيين متخصصين في صناعة الاسطمبات بالتعاون مع الحكومة اليابانية، وكذلك مصانع الإنتاج الحربي واليوم نتعاون مع خبراء جأانب من ألمانيا متخصصة في صناعة الاسطمبات، مؤكدا استعادة الغرفة لتقديم كل الدعم لتعميق هذه الصناعة في مصر.

وقدم المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة الصناعات الهندسية ورئيس قطاع الاسطمبات عرضا لاهمية هذه الصناعة والمستهدف منها وسبل تعميقها في مصر وتغطية احتياجات السوق المصري من صناعة الاسطمبات.

وعرض احتياجات صناعة الاسطمبات في مصر، مؤكدا أن أكثر المنتجات التي تحتاج إلى اسطمبات وتستورد من الخارج هي الأدوات المنزلية والسيارات والمعدات الطبية، وكلها سلع ذات طلب كبير، وإذا جرى التركيز على التعاون بين الشركات وإنتاج هذه الاسطمبات اللازمة للصناعة بجودة عالية ستحقق مصر معدلات عالية من الإنتاج والتوزيع.

تنفيذ خطة التعليم الفني المزدوج

وأوضح أنّ الدولة قامت بالتعاون مع القطاع الخاص بتنفيذ خطة التعليم الفني المزدوج ويعني دراسة الطالب بالمدرسة لمدة يومين وتطبيق ما درسه بالمصانع لمدة أربعة أيام لزيادة خبراته ومنحه الفرصة لدخول سوق العمل مبكرا، مشيرا إلى أن السيارة على سبيل المثال تحتوي على 30 ألف جزء، كل جزء منها له اسطمبة خاصة به وبالتالي إذا صنعت كاملة في مصر ستزدهر هذه الصناعة، وسيكون لدينا خط إنتاج سيارات يمكن تصديره للخارج.

فيما قال المهندس مرسي عبد الرسول، رئيس إحدى الشركات المتخصصة في توريد المعدات الصناعية، إنه يعمل على نقل التكنولوجيا إلى مصر وفتح أسواق جديدة لصناعة المنتج المصري من الصناعات المعدنية والعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لصناعة الاسطمبات.

وقدم توماس كوبينيتز الخبير الألماني المتخصص في صناعة ماكينات تصنيع الاسطمبات، عرضا لمواصفات الماكينات اللازمة لهذه الصناعة ومدى كفاءتها وخطوط إنتاجها .

كما عرض مواصفات الماكينات الألمانية المتخصصة في هذه الصناعة، مؤكدا أن السوق المصري واعد في صناعة الاسطمبات ولديه فرص قوية في تحقيق اكتفاء ذاتي والحد من الواردات وكذلك تصدير صناعة الاسطمبات المصرية كمرحلة تالية.