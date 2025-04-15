رئيس «النواب» يحيل مشروع الموازنة العامة الجديد للجنة الخطة والموازنة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع الموازنة العامة، ويتضمن البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/ 2026، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضا.

الموازنة الجديدة

وكان وزير المالية قد استعرض البيان المالي أمام مجلس النواب، وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27% وفي التعليم 23%.

جاء ذلك خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وأكد وزير المالية أن موازنة 2025/ 2026 تطلق عليها الحكومة أنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل.