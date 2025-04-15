وزيرة المالية: تخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي في الموازنة الجديدة

وزيرة المالية: تخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي في الموازنة الجديدة

وزيرة المالية: تخصيص 684.7 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2025/ 2026، موضحًا أننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

قال الوزير، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إنه تم تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي المقبل، وسيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 50% لتصل إلى 15.1 مليار جنيه، سيتم زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية بنحو 26% لتصل إلى 45 مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه تم تخصيص 684.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليار جنيه للتعليم العالي وأكثر من 173 مليار جنيه للبحث العلمي.

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