أمل جديد لمرضى السرطان: توفير أحدث علاجات الأورام محليًا بشراكة مصرية سويسرية

نجحت إحدى شركات الأدوية المصرية الرائدة، في إبرام شراكة استراتيجية مع شركة سويسرية عالمية، لتوفير أحدث علاجات الأورام المبتكرة للمرضى في مصر، والتي تضم أحدث العلاجات المناعية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للبلاد، بتوفير أفضل خدمة ممكنة للمريض المصري، وبسعر مناسب.

توسيع نطاق الحصول على أدوية علاج الأورام في مصر



وقال الدكتور محمد القباني، المدير العام لبيجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه من المُقرر توفير علاجي «بروكينزا»، و«تيفيمبرا» في السوق المصرية، وهما دوائين حصلا على اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج أنواع محددة من سرطانات الدم والأورام الصلبة، لافتا في بيان له إن بييجين العالمية حريصة على توسيع نطاق الوصول إلى علاجات الأورام المبتكرة للمرضى حول العالم، وأن الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع شركة إيفا فارما ستكون بمثابة خطوة كبيرة في توسيع نطاق الحصول على أدوية علاج الأورام في مصر، مضيفًا: «من خلال الجمع بين علاجات بيجين المتطورة وخبرة إيفا فارما الإقليمية القوية، نكون تحالفًا قويًا لتلبية الاحتياجات الملحة لمرضى السرطان».

توفير علاجات مبتكرة ومتاحة لمرضى الأورام

وأكد الدكتور أمجد طلعت، مدير التحالفات الاستراتيجية في شركة إيفا فارما، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، قائلًا: «نسعى دائمًا لتوفير علاجات مبتكرة ومتاحة لمرضى الأورام، ولهذا السبب نتعاون مع شركة بيجين لتحسين نتائج المرضى من خلال زيادة الوصول إلى العلاجات المهمة».

وأضاف أن التعاون بين «إيفا» و«بيجين»، يمثل امتدادًا لتعاون شركة إيفا فارما مع كبرى شركات الأدوية العالمية، ما يعكس حجم الثقة الدولية فيها، بحكم امتلاكها أحدث التقنيات والكوادر البشرية القادرة على تقديم أفضل جودة ممكنة في مختلف خدماتها.

وكان المرصد العالمي للسرطان، قد أعلن تسجيل أكثر من 366 حالة أورام في مصر، وأن هناك أكثر من 95 ألف حالة وفاة مرتبطة بـ«المرض اللعين» سنويًا، وتهدف الشراكة إلى معالجة الاحتياج الكبير لعلاجات الأورام المتطورة في مصر.