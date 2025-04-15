تفاصيل مشروع الأرض الزراعية لـ«الصحفيين».. الفدان بـ63 ألف جنيه والسداد على 5 سنوات

كشف عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، عن تفاصيل مشروع جديد لتخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين، مشيرًا إلى بدء المرحلة الأولى من المشروع اعتبارًا من اليوم، وفتح باب الحجز رسميًا.

وأوضح سلامة أنه عقد جلسة مع المسؤول عن المشروع، اتفقا خلالها على تخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين، بسعر 63 ألف جنيه للفدان، مع إمكانية شراء ما بين 5 إلى 10 أفدنة لكل صحفي، مؤكدًا أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة لتحسين أوضاع الصحفيين المعيشية والاستثمارية.

فرصة استثمارية مميزة

وأكد أن المشروع يتيح فترة سماح تصل إلى خمس سنوات دون فوائد، مشيرًا إلى أن قيمة الأرض سترتفع تدريجيًا مع مرور الوقت، ما يجعلها فرصة استثمارية مميزة، لافتا إلى أن موقع الأرض يبعد ساعتين ونصف عن القاهرة، وستشهد المنطقة تنمية مماثلة لما شهدته مدينة السادس من أكتوبر ومدينتي.

إتاحة استمارات الحجز بداية من اليوم

وأشار إلى أن استمارات الحجز ستكون متاحة للزملاء الصحفيين بداية من اليوم، وأن هناك مرحلة ثانية ستعتمد على نسبة الإقبال والقطع المتبقية، وقد يُسمح للصحفيين بزيادة مساحة الأرض المخصصة لهم في المراحل التالية.

واختتم عبد المحسن سلامة حديثه بالإشارة إلى وجود مشروعات أخرى سيُعلن عنها لاحقًا، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين وتوفير فرص استثمارية وخدمية لهم.