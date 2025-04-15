بعد زيادتها.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال

تعمل وزارة العمل حاليا على الانتهاء من إعداد الكشوفات لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد العمال 2025 الذي يحل 1 مايو القبل، ويأتي ذلك بعدما جرى رفع قيمة منحة العمالة غير المنتظمة إلى 1500 جنيه لكل عامل، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وفق ما ذكرت وزارة العمل في بيان لها.



أماكن وطرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة



ويجرى صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.



فروع البنوك المتعاقدة مع وزارة العمل.



المحافظ الإلكترونية للمستفيدين المسجلين في منظومة الشمول المالي.​



شروط الاستحقاق لصرف منحة العمالة غير المنتظمة



للحصول على المنحة، يجب أن يكون العامل مسجلا رسميا في قاعدة بيانات وزارة العمل.



يجب أن يكون العامل مصري الجنسية.



ويشترط أن يكون العامل غير حاصل على سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.



تتراوح أعمار العمال الذين يحق لهم الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بين 20 و60 عامًا.



يجب أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.​





كيفية التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يجرى تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال ما يلي:

1- المقاولون أو الشركات.

2- عمليات الحصر التي تنفذها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل وفق شروط وضوابط معتمدة.