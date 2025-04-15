وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، البحث الرئيسي لهيئة عمليات القوات المسلحة بعنوان «دور مصر التنافسي في مجال الطاقة»، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمهندس كريم إبراهيم علي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة والخبراء الاستراتيجيين، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

بدأت المراسم بكلمة اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة، لما تقدمه من أوجه الدعم كافة للارتقاء بالمستوى البحثي داخل القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن فاعليات هذا البحث تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية متغيرة، مؤكدًا الدور الرئيسي الذي تؤديه القوات المسلحة في تطوير قدراتها بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري.

وشارك في إعداد البحث، نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الطاقة، وقد تناول البحث، مناقشة المصادر التقليدية وغير التقليدية لتأمين مجال الطاقة وفق أسس علمية حديثة، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتنفيذ رؤية مصر المستقبلية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الآمنة والمستدامة.

وفي نهاية البحث، نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، مشيدًا بموضوع البحث والجهد المبذول به وأهميته لتعظيم الاستفادة من تنوع مصادر الطاقة بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.