الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بمباحثات استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بمباحثات استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي يختتم زيارته للكويت بمباحثات استراتيجية لتعزيز العلاقات بين البلدين

كتب: حسن سمير

قالت آية لطفي، موفدة قطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى زيارته الرسمية إلى دولة الكويت، والتي استمرت ليومين، وشهدت عددًا من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى.

بدأ الرئيس جدول أعماله اليوم بلقاء مع الشيخ فهد يوسف الصباح، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، ثم عقد لقاء ثنائيًا مع ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واختُتمت اللقاءات باجتماع موسّع ضم وفدي البلدين مع أمير دولة الكويت.

وأضافت آية، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن اللقاءات الثلاثة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، خاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري، حيث تم التأكيد على أهمية الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى أقوى وأوسع في المستقبل القريب، مشيرةً إلى أن الكويت تُعد من كبار المستثمرين في السوق المصرية، حيث تنتشر استثماراتها في مختلف المحافظات والمجالات، إلا أن الجانبين اتفقا على ضرورة دفع التعاون الاقتصادي نحو مزيد من النمو والتكامل.

وأوضحت أن اللقاءات تناولت أيضًا قضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك، أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إضافة إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا