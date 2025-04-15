تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في الشرقية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية فعاليات تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بمحافظة الشرقية، والمُقام تحت رعاية الاتحاد العام للغرف التجارية وبمبادرة من الغرفة التجارية بالشرقية، بحضور المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية.

وأوضح محافظ الشرقية أن المرأة المصرية تمثل حجر الزاوية في المجتمع وكانت ولا زالت محط إهتمام دائم من القيادة السياسية فشهدت دعماً وتمكيناً من الدولة المصرية على كافة المستويات مما يعكس إلتزام الحكومة المصرية بتحقيق المساواه وتعزيز حقوق المرأة.

تعزيز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف محافظ الشرقية، أن تمكين المرأة يُسهم في تعزيز خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت كائنا قائما بذاته تبحث عن مشروعات حقيقية وتقوم بتنفيذها لسد احتياجاتها وأصبحت أداة فاعلة في المجتمع.

كما ثمن المحافظ الدور المحوري والمهم للغرفة التجارية بالشرقية، ودعمها الدائم والمستمر للمرأة وتمكينها إقتصادياً وإجتماعياً وتقديم كافة التسهيلات والمزايا لها للحفاظ على إستقرارها الإقتصادي والمجتمعي.

وأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لن يدخر جهداً في سبيل تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الغرفة التجارية وسيدات الأعمال، من خلال توفير الدعم اللازم لتطوير مشاريعهن وتقديم الإستشارات الفنية والبرامج التدريبية، مع تزويدهن بالخبرات والمعرفة لتطوير مهاراتهن وتعزيز فرص نجاحهن في مجتمع المال والأعمال.

معرض للمنتجات اليدوية

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، أهمية تدشين المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالشرقية لمساعدة الراغبات في إقامة المشروعات الصغيرة، من خلال خطط عمل للمشروع مبنيه على أسس علمية وعملية صحيحة ، وللتعرف على المشكلات التي تواجه المشروع وطرق التغلب عليها ومعالجة الموضوعات التي تحتاج تطوير ، كما أننا نساعد في إعداد دراسة جدوى وخطة عمل للمشروع قابلة للتنفيذ.

وشهدت فعاليات تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال افتتاح معرض منتجات يدوية لبعض سيدات الأعمال بالمحافظة، والتي شملت فساتين زفاف وملابس ومفروشات وحقائب جلدية ومصنعات الأسماك، ليُشيد الجميع بالمستوى المتميز للمنتجات المعروضة والتي تعكس أصالة وجودة المنتجات المصرية.