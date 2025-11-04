محافظ الشرقية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس والتاكسي (صور)

اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط وسيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن بنطاق المحافظة، بعد تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم، بقرار من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

تعديل تعريفة ركوب التاكسي العداد في الشرقية

قرر محافظ الشرقية تعديل تعريفة ركوب التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة 11.5 جنيه، تشمل كيلومترا واحدا، على أن تزداد القيمة بواقع 3 جنيهات لكل كيلومتر واحد، و9 جنيهات لساعة الانتظار الأولى وتزداد 8.5 جنيهات لكل ساعة إضافية، وكذلك تعديل تسعيرة ركوب سيارات السرفيس داخل مدينة الزقازيق لتكون 4 جنيهات.

سعر بيع الأسطوانة المنزلية للمستهلك

قرر المحافظ أيضا تحديد سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية للمستهلك بـ200 جنيه، داخل المستودع، تضاف إليها 5 جنيهات كخدمة توصيل للأسطوانة من المستودع حتى مسافة 5 كيلومترات، و10 جنيهات لأبعد من 5 كيلومترات من المستودع لأي مكان داخل الوحدة المحلية، كما يحدد سعر بيع الأسطوانه التجارية للمستهلك بواقع 400 جنيه داخل المستودع، تضاف إليها 10 جنيهات خدمة توصيل من المستودع حتى مسافة 5 كيلومترات، و20 جنيها لمسافة أبعد.

شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بإعلان تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بإعلان تعريفة الركوب بمكان ظاهر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.