أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في بداية التعاملات الصباحية

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، تحديث أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في بداية التعاملات الصباحية، وتشهد أسعار الذهب عيار 21 رواجًا واسعًا في محافظات بحري وقبلي في شراء المشغولات الذهبية، بينما تزاد القوة الشرائية لعيار 18 في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

بحسب مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب والشعبة العامة للذهب والمجوهرات، جاء سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في محال الصاغة، لجميع الأعيرة كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 5280 جنيها للشراء و5257 جنيها للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء نحو 4840 جنيهًا للشراء و4819 جنيهًا للبيع ودون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء إلى 4620 جنيهًا للشراء و4600 جنيه للبيع دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء سجل 3960 جنيهًا للشراء و3943 جنيها للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء بلغ 3080 جنيهًا للشراء و3066 جنيها للبيع بدون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 36 ألفًا و960 جنيهًا للشراء ونحو 36 ألفًا و940 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أونصة الذهب عالميا اليوم الثلاثاء عند 3209 دولار للشراء، و3208.5 دولار للبيع.