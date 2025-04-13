مكاسب تجاوزت 7500 جنيه.. كم بلغت أرباح الجنيه الذهب منذ بداية العام؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية ارتفاعات ملحوظة منذ بداية العام الجاري 2025، ما فاجأ العديد من المحللين والمستثمرين والمهتمين بمجال الذهب، وهذا الارتفاع غير المتوقع كان له أثر إيجابي خاص على المستثمرين في الجنيه الذهب، حيث حققوا مكاسب كبيرة تقدر بنحو 7520 جنيهًا منذ بداية العام الجاري بحسب مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أسعار الذهب.

وتعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، المكاسب التي حققها الجنيه الذهب منذ بداية عام 2025 وحتى الآن.

قفزة تاريخية في أسعار الذهب

كانت أسعار الجنيه الذهب تتداول في بداية العام الجاري عند مستوى 29 ألفًا و760 جنيهًا مصريًا، وظل يحقق ارتفاعات على مدار الشهور الأولى من 2025، بدأت الأسعار في الصعود تدريجيًا ليبلغ سعر جنيه الذهب اليوم الأحد 13-4-2025 نحو 37 ألفا و320 جنيها، وبذلك تكون قيمة المكاسب التي حققها 7520 جنيهًا، بارتفاع نسبته 25.23%.

هذا الارتفاع المتصاعد في أسعار الذهب، يعكس المكاسب المالية الكبيرة للمستثمرين الذين استثمروا في الذهب، وتحديدًا في الجنيه الذهب.









سعر ربع جنيه 2 جرام



سجل سعر ربع جنيه الذهب 2 جرام اليوم الأحد نحو 9453.50 جنيه شامل المصنعية.

سعر نص جنيه 4 جرامات



تداول سعر نصف جنيه الذهب 4 جرامات عن مستوى 18 ألفا و883 جنيهًا شامل المصنعية.

سعر خمس جنيهات 40 جراما



وصل سعر خمس جنيهات 40 جراما نحو 188 ألفا و550 جنيهًا شامل المصنعية.

سعر عشرة جنيهات 80 جراما



قدر سعر عشرة جنيهات 80 جراما نحو 376 ألفا و940 جنيهًا شامل المصنعية.