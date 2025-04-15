محافظ الغربية يتفقد شوارع المحلة: قلعة صناعية نفتخر بها جميعا

قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مُوسعة استمرت أكثر من 7 ساعات مُتواصلة، تفقد خلالها عدداً من المحاور الرئيسية والشوارع الحيوية بمدينة المحلة الكبرى، للوقوف على مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء في المهد.

جولة محافظ الغربية في المحلة

وشملت جولة محافظ الغربية المرور الميداني بشوارع ميدان الشون، ونعمان الأعصر، والششتاوي، وشارع الترعة، وسكة زفتى، وأبو شاهين، ومنطقة الرجبي، وشارع البحر وحب والمشحمة، حيث حرص على متابعة الأعمال بنفسه على أرض الواقع، مُوجهاً رؤساء الأحياء ومسؤولي القطاعات المختلفة بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم، والعمل على رفع الإشغالات والتعديات أولاً بأول، حفاظاً على المظهر العام وضمان سهولة الحركة للمواطنين.

مخالفات البناء

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ومسؤولي الإدارة الهندسية بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني، ورصد أي مخالفات بناء فور بدايتها، والتعامل معها بمُنتهى الحزم في المهد، حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب معالجته فيما بعد.

وحرص اللواء أشرف الجندي على الالتقاء المباشر بعدد كبير من المواطنين في الشوارع، حيث استمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، ووجه بسرعة التعامل مع كل الشكاوى والملاحظات، مؤكداً أن المواطن هو شريك أساسي في منظومة التطوير، وأن المحافظة تعمل بكل طاقتها من أجل خلق بيئة نظيفة وآمنة تليق جهود أبناء المحلة الكبرى.

وقال محافظ الغربية: المحلة الكبرى لها مكانة خاصة في قلب كل مصري، فهي ليست مجرد مدينة صناعية، بل رمز من رموز الاقتصاد الوطني، وقلعة الصناعة المصرية التي نفتخر بها جميعاً، ونحن اليوم نعمل على قدم وساق من أجل إعادة المحلة لسابق عهدها، مدينة نظيفة، منظمة، خالية من التعديات والعشوائية، وتليق بتاريخها الكبير وأهلها الكرام.

خطة متكاملة

وأضاف المحافظ أن الحملات التي تتم حالياً هي جزء من خطة مُتكاملة، تشمل مُتابعة دقيقة لحالة النظافة اليومية، وإزالة الإشغالات التي تعيق حركة السير، ومواجهة أي مخالفات بناء في مهدها، إلى جانب تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة وأعمدة الإنارة.

وشدد الجندي، على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ القانون والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للإهمال أو التعدي، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهداً في استعادة النظام والانضباط داخل الشارع، بما يحقق راحة المواطن، الذي يظل على رأس أولويات الدولة.