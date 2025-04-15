أمريكا تٌبلغ إسرائيل نيتها الانسحاب من سوريا تدريجيا خلال شهرين

أمريكا تٌبلغ إسرائيل نيتها الانسحاب من سوريا تدريجيا خلال شهرين

أمريكا تٌبلغ إسرائيل نيتها الانسحاب من سوريا تدريجيا خلال شهرين

كتب: حسن سمير

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلي، أنّ الولايات المتحدة أبلغت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنها ستبدأ الانسحاب من سوريا خلال شهرين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأفاد إعلام إسرائيلي، أنّ الولايات المتحدة أبلغت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن انسحابها من سوريا سيكون تدريجيا، لكن تل أبيب لا تزال تضغط على الولايات المتحدة لعدم الانسحاب.

وفي السابق، كان جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا انتقد سابقًا الغارات الإسرائيلية المستمرة على البلاد، لا سيما منذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

كما حثّ المجتمع الدولي على رفع العقوبات الغربية التي تُثقِل كاهل الاقتصاد المتهاوي، جراء 14 سنة من الحرب.

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