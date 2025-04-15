سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية: ارتفاعات قياسية بأسعار المعدن الأصفر عالميا
10:04 ص | الثلاثاء 15 أبريل 2025
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