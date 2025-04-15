مخاوف إسرائيلية من اتساع الاحتجاجات داخل الجيش بعد مذكرة اعتراض العسكريين

مخاوف إسرائيلية من اتساع الاحتجاجات داخل الجيش بعد مذكرة اعتراض العسكريين

مخاوف إسرائيلية من اتساع الاحتجاجات داخل الجيش بعد مذكرة اعتراض العسكريين

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تزايد المخاوف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من اتساع رقعة الاحتجاجات داخل الجيش بعد مذكرة اعتراض العسكريين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأوضحت أن الجيش يجري مباحثات مع الطيارين وعناصر في الاستخبارات، بعد التوقيع على عرائض تطالب بوقف الحرب.

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