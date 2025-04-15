توافق «مصري - كويتي» على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

توافقت مصر والكويت أمس على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالى القطاع، جاء ذلك خلال اللقاءات التى أجراها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع كل من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولى العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، مع التركيز على التعاون الاقتصادى والاستثمارى وضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة.

وفى لقائه مع أمير الكويت، أكد «السيسى» اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الكويت الشقيقة، مشيداً بالتقدّم والازدهار الذى تشهده الكويت فى عهد الأمير، وحرص مصر على تعزيز التعاون فى المجالات كافة، وبالأخص المجال الاقتصادى وزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

جاء اللقاء بمقر الديوان الأميرى (قصر بيان)، بحضور الوفد المرافق بالبلدين، وذلك فى ختام زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس إلى دولة الكويت.

وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شمل جلسة موسّعة بحضور وفدى البلدين، أعقبتها مباحثات ثنائية بين الزعيمين، ثم المشاركة فى مأدبة غداء أقامها الأمير على شرف الرئيس.

وخلال اللقاء، رحب الأمير مشعل بالرئيس فى زيارة الدولة التى يقوم بها إلى الكويت، مؤكداً أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية المتميّزة بين البلدين، وتعتبر فرصة لمواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، معرباً عن تقديره لدور مصر التاريخى والمحورى فى تطوير وتنمية دول الخليج، وفى تحقيق الاستقرار الإقليمى.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تضمّن تبادُلاً للرؤى حول المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع المتردى فى قطاع غزة، حيث شدّد الزعيمان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فورى، ومواصلة تبادل المحتجزين والأسرى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل، مؤكدين فى هذا السياق على الدعم الكامل للخطة العربية للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة وضرورة تنفيذها فور وقف إطلاق النار، ومشدّدين على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى ضرورة إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول كذلك التطورات فى سوريا والسودان، حيث أكد الزعيمان دعمهما لوحدة واستقرار البلدين، بالإضافة إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية، مشدّدين على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى البحر الأحمر والممرات المائية بالمنطقة.

والتقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولى عهد الكويت، حيث اتفقا على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، والبدء فى إعادة إعمار قطاع غزة، وفقاً للخطة العربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدين أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تُفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسمى إنه تم التطرّق خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار فى السودان.

وأضاف أن السيد الرئيس أشاد بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، مُعرباً عن أمله فى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، وأن ولى عهد الكويت رحب بالسيد الرئيس فى بلده الثانى، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع المتحدث الرسمى أن السيد الرئيس السيسى أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله إلى الكويت، مؤكداً تطلعه لتعزيز التعاون فى كل المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وثمّنها ولى عهد الكويت.

كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة.

وقال المتحدث الرسمى، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتى رحب بالسيد الرئيس ضيفاً عزيزاً على الكويت، مؤكداً اعتزاز بلاده قيادة وشعباً بالعلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأضاف أن الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التى تعكس عمق العلاقات الراسخة بين مصر والكويت، مؤكداً حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع الكويت فى كل المجالات. وأشاد بالدور الفاعل الذى تضطلع به الجالية المصرية فى دعم مسيرة التنمية بالكويت، بما يعكس الروابط الوثيقة بين البلدين.

وتابع أن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، والاستفادة من الميزات النسبية للبلدين، بما يُسهم فى تعزيز الشراكة ويحقّق تطلعات الشعبين.

وغادر السيد الرئيس دولة الكويت أمس بعد زيارة الدولة التى قام بها سيادته لها، حيث كان سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح فى مقدمة مودّعى سيادته بالمطار الأميرى.

من ناحية أخرى، أولت الصحف الكويتية اهتماماً كبيراً بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الكويت، وتناولت صحيفة «الجريدة»، تحت عنوان: «استقبال حافل من الأمير للرئيس المصرى»، خصوصية العلاقات بين مصر والكويت والروابط التاريخية والاقتصادية الثنائية والدعم المتبادل فى المواقف بين البلدين، وأبرزت الصحيفة نبأ استقبال أمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى الكويت، حيث كان ضمن مستقبليه على أرض مطار الكويت، ولى العهد الشيخ صباح الخالد، بينما رافق سرب من الطائرات الحربية الكويتية طائرة الرئيس السيسى فوق الأجواء الكويتية، حتى هبطت بالمطار.

وتحت عنوان: «الكويت ومصر.. علاقات تزداد رسوخاً مع الوقت»، أكدت صحيفة «القبس» أن زيارة الدولة التى يقوم بها الرئيس السيسى إلى الكويت تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعلاقات بين البلدين، منوهة بالتنسيق الثنائى فى كل القضايا الإقليمية والدولية والتعاون المشترك لمواجهة التحديات، وأشارت الصحيفة إلى أن «زيارة الدولة» التى بدأها الرئيس السيسى للكويت، تعكس ما تتميز به خصوصية العلاقات الكويتية - المصرية من عمق ورسوخ وروابط أخوية وتاريخية متينة، كما لفتت إلى أن هذه الزيارة المهمة تأتى فى «توقيت حساس جداً»، فى ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، التى تتطلب من دولنا العربية وقادتنا توحيد الصف والتنسيق والتعاون والتضامن فى كل القضايا والملفات.

وكذلك استعرضت صحيفة «النهار»، تحت عنوان: «نورت الكويت»، الاستقبال الرسمى والشعبى الحافل الذى حظى به الرئيس المصرى، الذى وصفته بـ«ضيف الكويت الكبير».