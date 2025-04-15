أمين الفتوى: تعليق صورة شخص متوفى على الحائط جائز بشروط

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سامر محمود فهمي من محافظة أسيوط، حول هل يجوز تعليق صورة شخص متوفى كان عزيزًا علينا داخل المنزل.

جائز بشروط

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «تعليق الصورة في حد ذاته لا شيء فيه شرعًا، ولا مانع من ذلك، ما لم يترتب عليه تجديد للأحزان أو تأثير نفسي سلبي على أهل البيت».

وأوضح أن الصور الفوتوغرافية لا تدخل في نطاق الصور التي نُهِيَ عنها في النصوص القديمة، مضيفًا: «هذه الصور لا يُقصد بها التعظيم أو العبادة، فهي ليست كصور التماثيل التي كان يُعبد بعضها في الجاهلية، لم نرَ أحدًا يعلّق صورة أبيه على الحائط ويسجد لها! الصورة هنا ليست أكثر من حبس للظل، ولا يوجد ما يمنعها شرعًا».

الحفاظ على الصحة النفسية

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا كان تعليق الصورة سيُسبب الحزن للأم مثلًا، أو يُدخل الاكتئاب على أحد أفراد الأسرة، فالأفضل عدم تعليقها في الوقت الحالي، حفاظًا على صحتهم النفسية».