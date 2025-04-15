«الإسكان»: النظام الجديد يتيح اختيار الوحدة السكنية بحرية دون إجراء قرعة

أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الوزارة أعلنت طرح 400 ألف وحدة سكنية بمساحات متفاوتة تشمل الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخِر، وذلك في 15 مدينة جديدة ممتدة عبر عدد من المحافظات، ما يعكس رؤية الدولة في تعزيز البنية العمرانية.

بدء التقديم على الوحدات السكنية اليوم

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن استقبال طلبات التقديم يبدأ اعتبارًا من اليوم ويستمر حتى 15 أبريل 2026، مضيفًا أن العملية برُمّتها ستتم إلكترونيًا عبر المنصة الرسمية للوزارة، في إطار التوجه نحو رقمنة الخدمات الحكومية، والنظام الجديد يتيح للمواطنين اختيار الوحدة السكنية بحرية تامة دون الحاجة إلى إجراء قرعة، إذ يعتمد التخصيص على جدية المتقدم وسداد قيمة المقدم المحدد، موضحًا أن جميع الوحدات السكنية المطروحة تأتي بتشطيبات كاملة مع إمكانية اختيار المساحة والطابق وفقًا لاحتياجات المستفيدين.

الطرح الجديد يشمل مجموعة متنوعة من المشروعات

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان إلى أن الطرح الجديد يشمل مجموعة متنوعة من المشروعات تتراوح مساحاتها بين 75 مترًا فأكثر، ما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات، كما حرصت الوزارة على إتاحة برامج سداد مرنة وميسّرة تلبيةً لمتطلبات المواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية ضمن هذه المبادرة الطموحة.