بوابة مصر الرقمية.. 9 خدمات إلكترونية تنقلك من بيتك إلى المصالح الحكومية

يرغب العديد من المواطنين بمحافظات مصر المختلفة، في وسيلة سهلة للحصول على الخدمات الحكومية، بطريقة إلكترونية سهلة وبسيطة، فبمجرد ضغطة زر تنتهي كافة المعاملات الحكومية إلكترونيًا سواء كان في مجالات التوثيق والمحاكم والتموين، وغيرها من الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز 9 خدمات إلكترونية تقدمها بوابة مصر الرقمية للمواطنين بالمحافظات، وهم في منازلهم.

9 خدمات إلكترونية تقدمها منصة مصر الرقمية للمواطنين بالمحافظات

1- تحرير توكيل عام قضايا، الذي يتطلب بيانات الطرفين الأول والثاني.

2- إقامة دعوى مدنية.

3- بدل فاقد لبطاقة تموين.

4- إصدار بطاقة تموين جديدة.

5- الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة.

6ـ التظلُّم على مخالفات رخص القيادة.

7 ـ تحرير توكيل بيع مركبة.

8ـ تحرير توكيل إدارة مركبة.

9ـ استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

كيفية إنشاء حساب على موقع مصر الرقمية؟

وقال، محمد وجيه، بمركز تكنولوجيا المعلومات بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ هناك مجموعة الخطوات، يجب على المواطنين في المحافظات إتباعها، وهي كالتالي:

1- إنشاء حساب إلكتروني من خلال تحميل تطبيق بوابة مصر الرقمية للهواتف الذكية، باسم الخدمات الرقمية، أو الدخول من خلال البوابة الإلكترونية «اضغط هنا».

2- الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد الموجودة على يسار الشاشة.

3- ملء البيانات المطلوبة «الرقم القومي، ورقم المصنع للبطاقة الشخصية، واسم الوالدة»، واتباع باقي الخطوات.

4- ستصلك رسالة تأكيد على رقم الموبايل الذي سجلته أو البريد الإلكتروني الذي سجلته.

5- يمكنك تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي ورقم المحمول، الذي يجب أن يكون مسجلًا باسمك.

6- اكتب الرقم السري واحتفظ به للدخول مرات أخرى.

7- اختيار قسم الخدمة التي تريدها.