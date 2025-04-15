دورات مدعمة في الإنقاذ والسباحة للطلبة والخريجين.. اعرف شروط التقديم



أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي، تنفيذ فعاليات برنامج فرسان الطوارئ «Emergency Knights»، لتنفيذ عددًا من دورات الإنقاذ التخصصية وإعداد معلم السباحة والغوص للعام المالي 2024-2025 والمدعمة للطلبة والخريجين.



وتقدم وزارة الشباب والرياضة هذه الدورات بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وهو الجهة المعتمدة لتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير الدولية، وهي فرصة ممتازة للطلبة والخريجين للراغبين في اكتساب وتعزيز مهاراتهم وفتح آفاق جديدة لهم تؤهلهم للعمل في مجالات الرياضات المائية والإنقاذ والسلامة البحرية.

مميزات الدورات

وتتمثل مميزات دورات الإنقاذ فيما يلي:

-التدريب العملي، حيث تشمل الدورات برامج تدريبية عملية في الإنقاذ، لضمان جاهزية المتدربين للتعامل مع الحالات الطارئة.

- تأهيل معتمد: حيث يحصل المشاركون على شهادات معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، مما يعزز فرصهم الوظيفية.

- دعم مالي: وتأتي الدورات بدعم خاص يجعلها متاحة للطلبة والخريجين بأسعار مخفضة أو مدعومة بالكامل.

-إعداد معلمي السباحة: تدريب مكثف يتيح للمتدربين العمل كمعلمي سباحة معتمدين، مما يفتح أمامهم فرصاً مهنية واسعة في الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية.

حصول المتدرب على كارنيه وشهادة معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالإضافة إلى كتيب البرنامج.

شروط التقديم على دورات الغوص والإنقاذ



عدد 3 صورة شخصية حديثة.

- صورة بطاقة سارية.

- شهادة صحية للتأكد من عدم وجود أي أمراض صحية عامة تعيق ممارسة النشاط الرياضي.

- اجتياز الاختبار المبدئي للدورة الثانية من دورات الإنقاذ وإعداد معلم السباحة، يوم الجمعة 2-5- 2025، الساعة 11 ظهراً، بالمركز الأولمبي بالمعادي لتحديد المستوي بعد ملء استمارة الاشتراك بقيمة مائة جنيها فقط لا غير.

- في حالة نجاح المتقدم في الاختبار المبدئي يتم استكمال إجراءات الحجز بدفع مبلغ وقدرة 1100 جنيهاً، لدي البنك التجاري الدولي CIB أو الدفع بخزينة المركز واحضار أصل إذن الدفع.

كيفية الاشتراك في دورة الإنقاذ

يمكن الاشتراك في دورة الغوص والإنقاذ عن طريق التواصل مع المسئول الإداري للدورات، أو عبر الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.