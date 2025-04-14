منح تدريبية في «الجرافيك ديزاين» وصيانة السيارات.. شروط التقديم
منح تدريبية في «الجرافيك ديزاين» وصيانة السيارات.. شروط التقديم
- تدريب مجاني
- منح تدريبية مجانية
- كورس جرافيك ديزين
- كورس ميكاترونس السيارات
- منح تدربيية
- المؤسسة الانجيلية
أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، تنظيم عدد من المنح التدريبية المجانية، بالتعاون مع المؤسسة الاجتماعية القبطية للتنمية «إيجيكوبت»، وتشمل الجرافيك ديزاين وميكاترونيكس السيارات.
كورس الجرافيك ديزاين GraphicDesign
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن تفاصيل المنح التدريبية كالآتي:
- مدة التدريب: شهرين ونصف.
- يشترط أن يكون لديه شغف بالرسم وتنسيق الألوان.
- لديه معرفة ببرامج الإديت أو برامج تعديل الصور.
- يمتلك جهاز كمبيوتر لا يقل عن معالج icore i3، لتطبيق المهام المطلوبة أثناء فترة التدريب.
كورس ميكاترونيكس السيارات
- يشمل كورس ميكاترونيكس السيارات «صيانة وكشف أعطال السيارات الحديثه».
- مدة التدريب: 5 أسابيع مسائي نظري و4 أسابيع عملي صباحي.
شروط الالتحاق بالمنح التدريبية المجانية بوزارة الشباب والرياضة
1- أن يكون خريج فقط وليس للطلاب.
2- السن من 18 إلى 35 سنة.
3- موقف التجنيد محدد للذكور.
4- الجدية والالتزام.
5- اجتياز المقابلة الشخصية.
6- مؤهل عالي أو متوسط مناسب للتدريب.
7- أن يكون متفرغ وليس لديه عمل.
8- التدريب بالقاهرة بمراكز متخصصه.
كيفية التقديم على المنح التدريبية
وللاشتراك في المنح التدريبية يمكن ملء استمارة التدريب المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، علمًا بأنه سيتم التواصل من خلال جروب واتس لتحديد المقابلة الشخصية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعاون مع الجهات الشريكة يوفر للشباب فرص تدريبية للاتجاه للتدريب التحويلي، حيث يعمل على إعادة تحويل فئة مؤهلة مسبقاً لوظائف لا يوجد عليها طلب في سوق العمل الحالي، لتصبح قادرة على ممارسة مهنة أخرى يطلبها سوق العمل، فالتدريب الذي يكسب المتدرب معارف ومهارات في مجال أو تخصص آخر يمكّنه من أداء وممارسة أعباء التخصص الجديد.